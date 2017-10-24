У львівському ДНЗ №111 планують відкрити 10 груп для дошкільнят

У нежитлове приміщення на вул. Кричевського, 61 можуть «переселити» Львівську державну школу мистецтв №11, що зараз діє на вул. Виговського, 1а. Натомість на вивільненій площі відновлять роботу ДНЗ №111 на 10 груп

Про це повідомив ініціатор такої ідеї, депутат Львівської міської ради з фракції «Народний контроль» Тарас Ворко.

Він нагадав, що ще влітку міське управління комунальної власності мало намір віддати приміщення на Кричевського, 61 площею у понад 600 «квадратів» під потреби виконкому міськради. Натомість Ворко запропонував облаштувати тут дитячий садочок. У вересні на сесії ЛМР депутати проголосували ухвалу про передачу приміщення Департаменту гуманітарної політики.

«Зараз спільно із управлінням освіти провели робочу зустріч та оглянули приміщення на Кричевського. За її результатами, віднайшли, на наш погляд, оптимальний варіант, як найкраще для громади розпорядитися цією площею. На вул. Виговського, 1а, де планується відновлення садочка, діє музична школа. Вважаємо за доцільне після проведення ремонту на Кричевського переселити туди юних музик і за рахунок цього розширити можливості ДНЗ», – пояснив Тарас Ворко.

На його переконання, таким чином вдасться створити комфортні умови для занять у музичній школі, а на базі ДНЗ №111 створити аж 10 груп для дошкільнят.

«У Львові напружена ситуація із місцями в садках, тож новостворені 10 груп допоможуть розвантажити чергу у дошкільні заклади освіти. Уже є готова проектно-кошторисна документанція, яка проходить експертизу. В разі позитивного висновку, у наступному році зможемо виділити кошти з бюджету на відновлення садка», – резюмував Тарас Ворко.