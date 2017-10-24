Синоптики застерігають про туман на дорогах міста й області

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, ввечері 24 жовтня із збереженням вночі та вранці 25 жовтня по території Львівської області та місту Львову очікується місцями туман видимістю 200 – 500 м

Мерія просить усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними під час руху, водіїв – обирати помірну швидкість та не порушувати правил руху.

Так, 25 жовтня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці туман Вітер південно-східний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1° морозу до 1° тепла, вдень 7 – 9° тепла.

26 жовтня очікується вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° тепла, вдень 10 – 15° тепла.

27 жовтня синоптики прогнозують часом дощ, вдень місцями сильний. Вітер західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень 7 – 12° тепла.