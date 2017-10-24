Рух транспорту вулицею Станційною перекрили до 27 листопада

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, у зв’язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт, продовжено перекриття руху транспортних засобів на вул. Станційній (на ділянці від вул. Городоцької до товарної станції «Скнилів) до 20.00 27 листопада.

Роботи виконує ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1. Нагадаємо, вул. Станційну (на ділянці від вул. Городоцької до товарної станції «Скнилів») було перекрито для руху транспорту з серпня цього року. Рух мали відновити 31 жовтня.