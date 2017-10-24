Польські й українські мандрівники поділяться у Львові розповідями про свої пригоди

Lviv Media Forum та польський медіастартап Outriders за підтримки Lviv Travel Club об’єднують зусилля, щоб створити тревел-конференцію Compass 2017. Подія відбудеться 18 листопада у Львові у кінопалаці «Коперник» (вул. вул. Коперника, 9), початок – о 12.00. Серед спікерів, які вже підтвердили участь: Богдан Кутєпов, Євгеній Іхельзон, Антон Прохоров і Христина Присяжна, Пьотр Горзела, Каміла Кєлар, Марія Себова. Список спікерів буде ще доповнюватися.

«Досвідчені мандрівники з України та Польщі приїдуть до Львова поділитися неймовірними, смішними і просто цікавими пригодами зі своїх подорожей. А ще спікери розкажуть, як перетворюють свої мандрівки на медіаісторії, що захоплюють цілий світ. Які головні лайфхаки професійних мандрівників? Чи є різниця між мандрівником та мандрівником-журналістом? Що робити, щоб привернути увагу аудиторії до тревел-матеріалів (блогів, відеорозповідей та репортажів)? Про це розкажуть 18 листопада», – повідомили організатори заходу.

Більше інформації на сайті – compassfest.com