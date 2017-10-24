На проспекті Свободи опора впала на машину (фото)

Сьогодні ввечері на проспекті Свободи опора впала на припарковану машину. Оскільки опора пошкодила мережу, тимчасово не курсував тролейбус №13, а в центрі міста утворилися величезні затори. Як уточнили у Галицькій РА, машина, яку пошкодила опора, була запаркована у недозволеному місці.

Як розповів Андрій Зозуля, в.о. голови Галицької РА, опора є на обслуговуванні ЛКП «Львівелектротранс». «Їхав тролейбус, імовірно пішло навантаження на мережу. Впала опора, обірвані мережі, частково пошкоджено автомобіль», – розповів Андрій Зозуля.

У ЛКП «Львівелектротранс» повідомили, що через пошкоджену мережу на проспекті Свободи наразі не курсує тролейбус №13.

На щастя, внаслідок події ніхто з людей не постраждав. Водія автомобіля на момент події не було в машині. Опорою пошкоджене лобове скло та переднє праве крило автомобіля.

На місці події працювали поліція, ДСНС, працівники ЛКП «Львівелектротранс». Причини події наразі не відомі.