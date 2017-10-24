На Науковій облаштували місце для настільних ігор

Тут на алеї Івана Пулюя спорудили спеціальні столики, де мешканці зможуть просто неба грати у шахи або нарди

Організатори дуже сподіваються, що ідея буде корисною. Також просять львів’ян дбайливо ставитися до майна.

«Це буде гарний зріз суспільства, сподіваємось буде служити довго», – кажуть активісти ГО «Наукова».

Нагадаємо, проект «Наукова – розумний мікрорайон» реалізовують у Львові вже майже рік.

У 2016 році міська рада запропонувала львів’янам інновацію. Вирішили обрати район, на території якого впровадять смарт-технології та інноваційні підходи в різних галузях. В інтернет-голосуванні перемогли мешканці мікрорайону Наукова-Володимира Великого. Він обмежений вул. Стрийською на сході та вул. Кульпарківською на заході, загальна площа майже 3,5 км.кв. Сюди входять вулиці Пулюя, Княгині Ольги, Наукова, Володимира Великого, Кульпарківська та Трускавецька.