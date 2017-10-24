Медреформа: що буде безкоштовним

Уряд наголошує, які саме послуги покриватиме держава. За вимагання грошей на лікаря можна буде скаржитися

Вже з 2018 року в Україні стартує перший етап нещодавно прийнятої медичної реформи.

Зміни торкнуться первинної ланки меддопомоги, яку надають сімейні лікарі, дитячі та терапевти.

Варто пам’ятати, що ці медики надалі працюватимуть з пацієнтами безкоштовно.

“Якщо лікар вимагатиме гроші з пацієнта, він має право звернутись зі скаргою на нього до Національної служби здоров’я і піти до іншого лікаря», – заявляють на Урядовому порталі.

Зокрема, до безкоштовних послуг належать: консультації лікаря необмежену кількість разів, профілактичні огляди, базові аналізи, направлення до лікарів-спеціалістів, видачу довідок та листів непрацездатності.

Також сімейний лікар призначає та виписує рецепти на доступні ліки, які можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою. Цей перелік, до слова, обіцяють постійно збільшувати.