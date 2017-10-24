Доля керівника Львівського перинатального: звільнять чи ні?

Натомість сама пані Янів збирається працювати і далі. Депутати обласної ради вже невдовзі заслухають її звіт і вирішать, як діяти.

Керівник має бути господарником

«Ми виступаємо за звільнення нашого головного лікаря Лариси Янів. Вважаємо, що вона нічого не зробила для відновлення пологового за стільки років», – каже Ярослава Редик, лікар-неонатолог.

Люди кажуть, коли у 2013 році багатостраждальний перинатальний центр закрили на ремонт, треба було дуже пильнувати, аби все виконували за планом. Однак, після небагатьох робіт, реконструкцію призупинили, що суттєво погіршило стан приміщення. А далі були затримки із коштами, тож пологовий стояв закритим, а лікарі сиділи без роботи, отримуючи 2/3 окладу.

Працівники перинатального, з якими спілкувалися журналісти, наголошують – неодноразово ходили по кабінетах чиновників, оббивали пороги, просили. Однак без головного лікаря.

«З нами вона зараз не спілкується. Чому їй може бути все це вигідно, ми не розуміємо. Але вона протягом цього часу мала роботу, а у нас був «простій», нам треба за щось жити. Це неприпустимо, що керівник не є господарником», – дивується пані Редик.

«Я не фінансую роботи»

Натомість сама Лариса Янів каже – коментувати ситуацію буде на сесії, звітуючи.

«Не можу спрогнозувати, як все буде. Коли нададуть слово, тоді будемо говорити», – прокоментувала «Львівській газеті» пані Янів, і додає: підлеглі звинувачують її не в юридичній площині. Адже фінансування здійснює управління капітального будівництва, тож і претензій до медика бути не може. За словами Лариси Янів, гроші перинатальним по всій Україні виділяються невчасно, однак саме в цій ситуації чомусь зробили ажіотаж.

Настрої сесійної зали

Звіт роботи Лариси Янів депутати мали заслухати ще на попередній сесії, 10 жовтня. Однак тоді питання перенесли, хоча в кулуарах говорити про це не перестали.

Як вдалося з’ясувати «Львівській газеті», ймовірно, що більшість депутатів таки проголосує не на користь пані Янів.

За словами заступника голови облради Володимира Гірняка, головна проблема – конфлікт у колективі.

«Головна претензія до головного лікаря, що вона не ходила на зустрічі щодо реконструкції лікарні. Для мене важливим є також питання фаховості лікаря. Тому я не буду голосувати за це питання поки не побачу звіту профільної комісії», – сказав Володимир Гірняк.

До слова, керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак на комісії заявила, що претензій до Лариси Янів як до лікаря – не має.

Нагадаємо, Львівський перинатальний центр обіцяють відкрити вже на початку 2018 року. Цього року, у лютому Кабмін виділив для ремонту перинатального центру 45 мільйонів гривень субвенції. Частково до фінансування долучився обласний бюджет.

На ремонт цей пологовий закрили у 2013 році. Однак реконструкція тривала лише кілька місяців. Після цього кілька років на об’єкті ніхто не працював.