Четверо військових загинули у зоні АТО

Від початку доби 24 жовтня і до 18:00 у зоні проведення АТО загинуло 4 військових і ще троє отримало поранення.

За інфорацією штабу АТО, від початку доби вогнева активність російсько-окупаційних угруповань була незначною. Водночас навіть невелика кількість обстрілів українських позицій призвела до втрат серед наших воїнів.

На Донецькому напрямку зафіксовано обстріл з автоматичних гранатометів і кулеметів по опорних пунктах сил АТО неподалік Верхньоторецького. З цієї ж зброї бойовики обстріляли укріплення української армії у районі Водяного, що на Приморському напрямку. Також сьогодні вдень під ворожим вогнем опинились оборонці Мар’їнки.

«На жаль, у результаті обстрілів на Маріупольському напрямку двоє наших військовослужбовців отримали поранення несумісні з життям. Ще двоє бійців отримали поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Крім того, ще двоє військових загинули і один отримав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донецькому напрямку», – йдеться у повідомленні штабу АТО.