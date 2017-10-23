УКУ запрошує вшанувати пам’ять генерала Петра Григоренка

Інститут релігії і суспільства УКУ запрошує на День пам'яті генерала Петра Григоренка

Петро Григоренко (1907.10.16-1987) – радянський генерал-майор, українець, правозахисник. Виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів. У 1964 році за легальну правозахисну діяльність розжалуваний у рядові та позбавлений усіх державних відзнак. Перебував у радянських тюрмах, таборах і «психушках». Співзасновник Української Гельсінської групи. З 1977 року проживав у США. Помер у Нью-Йорку. Поновлений у званнях і реабілітований на початку 1990-х. Посмертно нагороджений Орденом за мужність І ступеня. У Львові на честь Петра Григоровича назвали площу, а в Києві та Харкові – проспект. У Сімферополі на Радянській площі в травні 1999 року урочисто відкрили пам’ятник безкомпромісному «бунтівному» радянському генералу-правозахиснику.

Син Петра Григоренка Андрій Григоренко (1945 р.н.) з 1975 року проживає у США. Правозахисник, публіцист; допомагав батькові.

Програма заходів з ушанування пам’яті Петра Григоренка:

24 жовтня об 11.00 відбудеться поминальна служба за генералом Петром Григоренком у Гарнізонному храмі святих верховних Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11).

О 16.00 розпочнеться Вечір памʼяті генерала Петра Григоренка за участі Андрія Григоренка, Мирослава Мариновича, Юрія Зайцева, Тараса Возняка (вул. Коперніка, 15, палац Потоцьких)

25 жовтня, в середу, заходи відбуватимуться в Українському католицькому університеті (вул. Свєнціцького, 17):

13:20 – загальноуніверситетська Божественна Літургія (каплиця Стрітення Господнього, вул. Свєнціцького 17)

15:00 – семінар «Будувати мости братерства: соціальні енцикліки Церкви як спосіб реагування на виклики доби». Доповідачі: Зиновій Свереда, Петро Дарморіс, Володимир Шеремета. Модератор – Мирослав Маринович (конференц-зал, 4 поверх)

17:00 – перерва на каву (415 ауд., 4 поверх)

17:20 – представлення діяльності Інституту релігії та суспільства УКУ за 2008–2017 рр. та обговорення планів на майбутнє (конференц-зал, 4 поверх)

18:00 – почастунок (415 ауд., 4 поверх).

Організатор: Інститут релігії і суспільства УКУ