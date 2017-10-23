У парку «Горіховий гай» пройде спеціальна олімпіада

25 жовтня о 10:00 у Lviv Film Center у парку «Горіховий гай» (вул. Володимира Великого, 18) пройде Фестиваль «Спеціальна Олімпіада – Львів»

Організатором заходу є ГО МСО САМІ спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради. На проведення заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 17 000 гривень, також виконано організаційну та медійну підтримку.

Фестиваль спорту та дозвілля відбудеться за програмою Спеціальних Олімпіад: це будуть тести на індивідуальну майстерність.

Діти зможуть ознайомитися з багатьма видами спорту СО (настільний теніс, бочча, футбол, волейбол, флорбол, баскетбол), що дасть організаторам змогу сформувати базу потенційних атлетів для подальших тренувань та участі у змаганнях національного та міжнародного рівня.

Кожна дитина отримає сертифікат про проходження тестів зі своїми оцінками. Найкращих обов’язково залучать до занять спортом. Окрім того, спортивні медики зможуть оцінити стан здоров’я кожної дитини за основними показниками.

На учасників фестивалю також чекають цікаві майстер-класи, перегляд мультфільму, подарунки.