У центрі Львова затримали чоловіка, який нюхав клей (фото)

Про чоловіка, який нюхав клей на площі Соборній, патрульним Муніципальної Варти розповіли двоє перехожих.

Як інформує Муніципальна Варта, патруль вирушив у вказане місце і справді виявив там чоловіка у стані токсичного сп’яніння. Той не міг адекватно реагувати на те, що відбувається довкола, зокрема й на звернення до нього муніципалів.

Тому муніципальний патруль спільно з працівниками ДСО затримали порушника і доставили у Галицький відділ поліції. Муніципали залишили також там пояснення за фактом затримання.

Під час обшуку у чоловіка виявили різні пакетики. Яка речовина в них була – наразі невідомо. Затриманого передали слідчим.