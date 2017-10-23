Старовинну бойківську церкву біля Львова «одягнули» в плівку

Операцію з порятунку храму організувала Ініціативна група «Врятувати церкву в Кугаєві!». Вона оголосила збір пожертв, і в суботу накрила паропроникною гідробар’єрною плівкою старовинну бойківську дерев’яну церкву Богоявлення Господнього. У такий спосіб храм на якийсь час уберегли від руйнування.

Як повідомив голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Андрій Салюк, активісти накрили дах храму в суботу, 21 жовтня. Загалом на справу порятунку церкви вдалося зібрати понад 14 000 гривень. Оскільки ж плівку подарували небайдужі громадяни, то кошти витратили на допоміжні матеріали. Те, що залишилося, також послугує порятунку храму в Кугуєві. Активісти хочуть перекрити дах церкви гонтом, тож збір коштів триває.

Фото: Андрій Салюк

Церква Богоявлення Господнього — дерев’яний греко-католицький храм у селі Кугаїв Пустомитівського району. Пам’ятка архітектури національного значення. Характерний зразок бойківського типу церков.

Згідно з датою, зазначеною на одвірку, храм збудовано 1693 року. Реставрований коштом громади у 1874 році за отця Олександра Гориновича і провізорів Михайла та Василя Батогів (про це свідчить напис в інтер’єрі). Ремонт у храмі проводили також 1985 року. Тоді, зокрема, замінили гонт. 1989 року її було наново помальовано. Церква тризрубна. Центральний об’єм увінчаний тризаломним, а два бічні – двозаломним наметовим гонтовим дахом. До вівтарної частини з півночі прибудовано ризницю. Зберігся іконостас 1702-1806 рр. роботи народних майстрів. Дзвіниця храму дерев’яна, каркасної конструкції, триярусна, з частково відкритим першим ярусом. Датується XVIII ст.

Після будівництва у 1990-х роках нової мурованої церкви храм використовувався рідко і поступово занепадав, через що потребує термінової реставрації. 2010 року на замовлення обласного управління охорони культурної спадщини було виконано проектно-кошторисну документацію. Проект передбачає, зокрема, підняття храму і заміну підвалин. Однак коштів на реставрацію не було виділено, тож робіт не розпочато. Наприкінці 2012 року в соціальних мережах стартувала ініціатива з порятунку храму: «Врятувати церкву в Кугаєві». У серпні 2013 року на зібрані кошти встановлено охоронну та протипожежну сигналізацію.