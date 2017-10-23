П’яний водій утік від патрульних в очерет (відео)

Нетверезий водій створював аварійні ситуації, а потім таки злетів в очерет, коли спробував утекти від патрульних

Сьогодні вночі патрульні 3 батальйону на автодорозі Київ-Чоп виявили автомобіль ВАЗ, водій якого постійно маневрував проїзною частиною, виїжджав на зустрічну смугу та створював аварійні ситуації. Про це інформує Патрульна поліція Львова.

На вимогу працівників поліції зупинитися водій не реагував, натомість пришвидшив рух. Уже невдовзі він знову виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав із дороги в очерет. Далі чоловік продовжив втечу на своїх двох.

Патрульні наздогнали водія та одягнули на нього кайданки, оскільки той чинив супротив. У чоловіка було поранене обличчя, тож інспектор викликав бригаду швидкої медичної допомоги. Після огляду медиків водій відмовився від госпіталізації.

Громадянин перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Він розповів, що вони з товаришем їхали з кафе, де і вживали алкоголь. Саме там, за його словами, виник конфлікт, унаслідок якого він отримав ушкодження.

На водія склали адмінматеріали за керування в нетверезому стані транспортним засобом, за не виконання вимог про зупинку та за скоєну аварію.