Наступних вихідних у Львові обмежать рух транспорту через проведення GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017 (перелік вулиць)

У неділю, 29 жовтня, у Львові пройде другий міжнародний Львівський півмарафон GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017

У зв’язку із проведенням щорічної бігової події вулиці міста частково перекриють напередодні та у день заходу.

Перекриття транспортного руху – одна з обов’язкових умов проведення масових змагань з бігу. Так близько 2 100 учасників заходу, серед яких є діти, отримують гарантію безпеки на трасі забігу. Організатор 2-го Львівського півмарафону, компанія Run Ukraine, рекомендує водіям планувати завчасно своє пересування містом альтернативним маршрутом, враховуючи графік перекриття.

28 жовтня

Цього дня триватимуть підготовчі роботи на проспекті Свободи, 16-28, у зв’язку з чим рух автотранспорту буде обмежено з 07.00 до 23.00 наступного дня.

29 жовтня

Вулиці міста у день заходу перекриватимуть за таким графіком:

просп. Свободи – з 08.30 до 14.40;

вул. Дорошенка – з 08.30 до 14.40;

пл. Шашкевича – з 09.00 до 10.00 та з 12.10 до 12.20;

вул. Бандери – з 8.30 – 12.50;

вул. Коперника – з 8.30 – 14.40;

пл. Міцкевича – з – 08.30 до 14.40;

пл. Галицька – з 08.30 до 14.40;

пл. Соборна – з 08.30 до 14.40;

вул. Пекарська – з 09.00 до 13.00;

вул. Мечникова – з 09.00 до 13.00;

вул. К. Левицького – з 9.00 – 13.20;

вул. А.Вахнянина – з 9.00 – 13.10;

вул. Погулянка – з 9.00 – 13.10;

вул. Конопницької – з 09.00 до 13.20;

пл. Петрушевича – з 09.00 до 10.00 та з 12.10 до 13.30;

вул. Шота Руставелі – з 09.00 до 13.30;

вул. І. Франка – з 9.10 до 11.15;

вул. Д.Вітовського – з 09.20 до 10.25;

вул. Академіка Сахарова – з 9.15 до 10.40;

вул. І. Горбачевського – з 9.15 до 10:40;

вул. Генерала Чупринки – з 9:15 до 10.40

вул. Мельника – з 9.15 до 10.40;

вул. Коновальця – з 9.20 до 10.50;

вул. Житомирська – з 9:20 до 10:55;

вул. Антоновича – з 9.30 до 11.00;

вул. Шептицьких – з 9.35 до 11.20;

пл. Святого Юра – з 9.35 до 11.20;

вул. Листопадового Чину – з 9.35 до 11.25;

вул. Академіка Гнатюка – з 9.35 до 11.25;

пл. Різні – з 09.45 до 11.20;

просп В. Чорновола – з 09.40 до 11.20;

пл. 700-річчя Львова – з 09.45 до 11.25;

вул. Замарстинівська – з 9.45 до 11.40;

вул. Б.Хмельницького – з 9.45 до 11.40;

вул. І.Гонти – з 9.45 до 11.45;

пл. Галицька – з 9.00 до 13.20;

вул. Підвальна – з 9.45 до 11.45;

вул. В. Винниченка – з 9.45 до 11.45;

вул. Лисенка – з 9.45 до 11.50;

вул. М. Заньковецької – з 9.45 до 11.50;

вул. Личаківська – з 9.45 до 11.50;

вул. Чернігівська – з 9.45 до 11.50;

вул. Тершаковців – з 9.50 до 11.50;

вул. Князя Романа – з 9.00 до 13.30;

вул. Устияновича – з 9.20 до 11.20;

вул. Бібліотечна – з 09.20 до 09.40;

пр-т Шевченка – з 09.20 до 09.55;

вул. Саксаганського – з 09.20 до 09.55;

вул. Зелена – з 9.00 до 13.30;

вул. Словацького – з 09.00 до 09.45 та з 12.20 до 12.40.

Увага: на зазначених вулицях буде обмежено рух усіх видів транспорту, зокрема й громадського та велосипедного.

Офіційний сайт події: lvivhalfmarathon.org