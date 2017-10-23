На Сихові 38-річний чоловік ударив 42-річного канцелярським ножем у шию

У Сихівський відділ поліції 21 жовтня в 21.21 надійшло повідомлення від аноніма про те, що біля будинку на проспекті Червоної Калини кричить чоловік і просить допомоги.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила, що між 38-річним і 42-річним місцевими мешканцями стався конфлікт. Під час сварки молодший із них вдарив старшого канцелярським ножем у шию. Потерпілого доправили в операційне відділення лікарні для надання медичної допомоги.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.