Молодь Львівщини запрошують до участі у проекті «Порозуміння та поступ. Українсько-польський молодіжний обмін»

ГО «Агенція розвитку Радехівщини» за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації реалізовує проект «Порозуміння та поступ. Українсько-польський молодіжний обмін».

Проект реалізовуватимуть у Львові та Львівській області 1-4 листопада 2017 року. Основні його завдання: пізнання схожості між Польщею і Україною, як і пізнання наших традицій і культури; визначення позиції молодої людини як громадянина в своїй Батьківщині, а також в Європі, де є її місце.

Відбір учасників проекту відбувається шляхом проведення історичного конкурсу для учнівської молоді «Друга світова війна. Міжнаціональні стосунки. (Локальні історії)».

Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку до 28 жовтня 2017 року за посиланням: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdz2F3aD4f9LKzuT…/viewform….