Молдованин пішки намагався потрапити до Польщі на заробітки

Учора на Львівщині прикордонники відділу «Шегині» Мостиського загону затримали молдованина, який пішки прямував до Польщі поза пунктами пропуску.

Про незнайомця, який з’явився у прикордонні, повідомили місцеві мешканці. Для перевірки інформації з прикордонного підрозділу вибула група реагування. Невдовзі правоохоронці виявили невідомого, чоловік саме прямував у бік кордону. Жодних документів у нього не було, назвався громадянином Молдови 1992 року народження. Метою подорожі затриманого було дістатися до сусідньої країни в пошуках працевлаштування.

Іноземця прикордонники затримали в адміністративному порядку за спробу незаконного перетинання державного кордону України, справу скеровано до суду.