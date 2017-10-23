До Львова знову прибув борт з пораненими. Чим можна допомогти

Цього разу до військового госпіталю прибуло 13 осіб

Про це інформує Волонтерська Сотня Львів.

«У нас знову борт. На цей раз – 13 осіб», – зазначено в повідомленні.

Як повідомили волонтери «Львівській газеті», військові прибули до госпіталю сьогодні, 23 жовтня. Серед них є воїни з пораненнями та травмами різного ступеня важкості. Усі небайдужі можуть допомогти військовим необхідними речами. Зокрема, потрібно:

– тапки

– труси (бажано боксерки)

– штани спортивні

– спідня білизна

– толстовки

– светри на застібку

– наплічники/похідні сумки

– станки для гоління

– крем для/після гоління

– вологі серветки (великі пачки)

– папір туалетний

– цукор

– кава

Принести речі можна у військовий госпіталь (вул. Личаківська, 26) або сконтактувати з Волонтерською сотнею.