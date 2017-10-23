До Львова знову прибув борт з пораненими. Чим можна допомогти
Цього разу до військового госпіталю прибуло 13 осіб
Про це інформує Волонтерська Сотня Львів.
«У нас знову борт. На цей раз – 13 осіб», – зазначено в повідомленні.
Як повідомили волонтери «Львівській газеті», військові прибули до госпіталю сьогодні, 23 жовтня. Серед них є воїни з пораненнями та травмами різного ступеня важкості. Усі небайдужі можуть допомогти військовим необхідними речами. Зокрема, потрібно:
– тапки
– труси (бажано боксерки)
– штани спортивні
– спідня білизна
– толстовки
– светри на застібку
– наплічники/похідні сумки
– станки для гоління
– крем для/після гоління
– вологі серветки (великі пачки)
– папір туалетний
– цукор
– кава
Принести речі можна у військовий госпіталь (вул. Личаківська, 26) або сконтактувати з Волонтерською сотнею.