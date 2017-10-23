Львівські комунальники кажуть, що готові до роботи в зимовий період

Комунальні служби міста готові до роботи в зимовий період. Для механізованого прибирання міста від снігу підготовлено 141 одиницю снігоприбиральної техніки: піскорозкидувачі, підмітальні машини, трактори, грейдери тощо. Також для посипання дорожнього покриття та хідників закуплено піскосуміш.

«Щодо готовності техніки до зими, то ми маємо 141 одиницю техніки, з них 120 одиниць – техніка шляхово-ремонтних підприємств. Був проведений об’їзд по усіх ШРП усіх районів, техніка готова. Була створена комісія, в яку увійшли працівники ДСНС, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, депутатський корпус. Усю техніку перевірили на предмет готовності, зауважень не було. Також 21 одиниця техніки є у приватної структури, яка виграла тендер на території Сихівського району. До цієї техніки також нема зауважень. Є закуплено 15 тис м куб піскосуміші», – розповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За її словами піскосуміші в місті також достатньо. У середньому райони мають по 2,5 тис. кубометрів піскосуміші. Її має вистачити на листопад і грудень. На наступний рік також планують закупівлю.

«Район вже закупив 1100 м куб піскосіміші, ще додатково плануємо придбати 1700 м куб піскосуміші. Підготовлено 21 одиницю техніки, проведено перевірку цієї техніки», – розповіла Надія Банах, голова Шевченківської РА.

У Сихівському районі заготовлено 750 м куб піскосуміші, на початку листопада планують закупити ще 1700 м куб піскосуміші.

«Район також готовий по погіршення погодних умов – закуплена сіль, техніка готова. Також ЛКП провели закупівлю солі і піскосуміші», – розповів в.о. голови Личаківської районної адміністрації Андрій Зозуля.

«Зараз у нас є 460 м куб піскосуміші, плануємо ще докупити 2600 м куб», – розповів Іван Лозинський, голова Личаківської РА.

«Ми провели тендер, 405 м куб піскосуміші вже є на території ШРП, ще 2220 кубів на території ЛКП, маємо 133 тонни солі. Техніка також готова до роботи», – розповіла керівник Залізничного району Галина Гладяк.

У Франківському районі заготовлено 2 тис тонн піскосуміші, до роботи готова техніка ШРП та ЛКП. Також планують закупівлю додаткової кількості піскосуміші.

Для прибирання міста від снігу підготовлено 141 одиницю снігоприбиральної техніки. Зокрема, 120 машин перебувають на балансі шляхово-ремонтних підприємств районних адміністрацій і обслуговуватимуть 5 районів: Галицький, Личаківський, Франківський, Залізничний та Шевченківський. Прибирання у Сихівському районі здійснюють приватні підприємства, і цей район міста прибиратиме 21 одиниця спецтехніки.

За потреби, до роботи залучать додаткових працівників – ШРП набиратимуть водіїв, щоб забезпечити цілодобове чергування.