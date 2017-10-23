K&K Philharmoniker запрошує на концерт симфонічної музики

Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker запрошує на концерт симфонічної музики, який відбудеться 8 листопада 2017 р. у Львівській філармонії
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Диригент: Тарас Ленько.

Програма концерту:

Максим Березовський, Симфонія С-dur

Вольфґанґ Амадей Моцарт, Симфонія № 38  KV504 «Празька»

Фелікс Мендельсон Бартольді, Симфонія № 4 оп. 90 «Італійська»

Олександр Козаренко, «Sinfonia Estravaganza»

Вартість  квитків: 70 – 300 грн.

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