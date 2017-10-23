K&K Philharmoniker запрошує на концерт симфонічної музики
Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker запрошує на концерт симфонічної музики, який відбудеться 8 листопада 2017 р. у Львівській філармонії
Диригент: Тарас Ленько.
Програма концерту:
Максим Березовський, Симфонія С-dur
Вольфґанґ Амадей Моцарт, Симфонія № 38 KV504 «Празька»
Фелікс Мендельсон Бартольді, Симфонія № 4 оп. 90 «Італійська»
Олександр Козаренко, «Sinfonia Estravaganza»
Вартість квитків: 70 – 300 грн.
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