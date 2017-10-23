Бюджетні квартири в новобудовах Львова: від 8 200 до 11 700 тис. грн за квадрат

Тому пропозиції забудовників по всій Україні є досить привабливими, не відстає і Львів. Розглянемо найдоступніші пропозиції на первинному ринку Львова, які починаються від 8 200 грн за квадратний метр.

Житловий комплекс по вул. Сухомлинського

ЖК по вул. Сухомлинського – новобудова класу комфорт, дві секції якої вже здані в експлуатацію, а третя планується до здачі в 3 кварталі 2018 року. У другій, вже зданій, секції пропонуються найбільш доступні квадратні метри Львова – 8 200 грн за квадрат. Але ця пропозиція актуальна тільки для багаторівневих квартир площею 80 кв.м, таким чином нерухомість обійдеться покупцеві 656 000 грн. Двокімнатні в другій секції дорожчі – 11 500 за квадрат.

Житловий комплекс розташований всього у 20 хвилинах їзди від центру Львова, поруч є все необхідне для комфортного життя – магазини, ресторани, зупинки громадського транспорту, школи і дитячий садок. А до лісу і озера всього 3 км.

Житловий комплекс Злагода

ЖК Злагода – дев’ятиповерхова новобудова класу комфорт, яка планується до здачі в другому кварталі 2018 року. Високі стелі, зручне розташування і всього 126 квартир в комплексі – причини, за якими житловий комплекс популярний серед покупців. А ще їх приваблює ціна – будь-яка квартира в новобудові коштує 9 850 за квадрат. Так, однокімнатні квартири тут обійдуться покупцеві в 409-474 тис. грн залежно від площі, а двокімнатну можна придбати в межах 557-702 тис. грн.

Житловий комплекс Злагода будується всього в 7 кілометрах від центру Львова, на території, оточеній з усіх боків природою. Проте навколо новобудови є вся необхідна інфраструктура.

Житловий комплекс Зелений двір

Серед зданих новобудов Львова виділяється ЖК «ЗЕЛЕНИЙ ДВІР».У ньому залишилося всього 2 квартири, які продаються за 10 300 грн/кв.м. Так, квартиру тут можна купити за 422 300 грн (41 кв.м), а двокімнатну – за 648 900 (63 кв.м). Це новобудова економ-класу, яка знаходиться в Шевченківському районі Львова поруч з лісопаркової зоною. Все необхідне, включаючи школу, дитячий садок, спортивні та дитячі майданчики, а також паркінг є всередині кварталу.

Житловий комплекс Форест-Львів

Квадратний метр в житловому комплексі Форест-Львів всього на 100 грн дорожче, ніж в попередньому. За 10 400 грн/квадрат ви зможете придбати житло в новобудові комфорт-класу. Поруч з будинком для кожної квартири передбачені свої паркомісця, а розвинена інфраструктура робить придбання в житловому комплексі ще більш привабливим. Біля будинку, який планується до здачі в четвертому кварталі поточного року є школа, лікарня, аптека, супермаркет і паркова зона.

Житловий комплекс ЕКО-ДІМ на Величковського (2-а черга)

ЖК ЕКО-ДІМ на Величковського (2-а черга) – це новобудова економ-класу, яка, тим не менш, передбачає стелі заввишки 2,8 метрів. Житловий комплекс планується до здачі в першому кварталі 2018 року в зеленій частині міста. Як стверджує забудовник, після закінчення будівництва вся територія навколо комплексу буде упорядкована, тож мешканцям не доведеться переживати про те, де прогулюватися вечорами.

Купити тут квартиру можна за 11 400/кв. м. Так, однокімнатна, площею 41 кв.м обійдеться в 467 400 грн, двокімнатна (53 кв.м) – 604 200 грн, а трикімнатна (74 кв.м) – 843 600.

Попри те, що житловий комплекс відноситься до економ-класу, за інформацією забудовника під час будівництва застосовуються виключно екологічно чисті матеріали.

Житловий комплекс Фамілія

ЖК Фамілія – новобудова комфорт-класу, яка розташована у Франківському районі міста. Поруч знаходиться велика автомобільна магістраль, тому дістатися до будь-якої точки міста не складе жодних труднощів. 4 секції житлового комплексу вже здані, а 6,7,8 ще будуються. Ось в 8 секції, яка зараз знаходиться на стадії підготовки ділянки і планується до здачі в третьому кварталі, і можна придбати за найнижчими доступну квартиру за ціною 11 700 грн / квадрат. Так, однокімнатна квартира площею 48,07 кв.м буде коштувати 562 419 грн. У 6 і 7 секціях, які здаються набагато раніше, квартири дорожче, і ціна на квадратні метри стартує з 12 500 грн.

Житловий комплекс Глобус Парк

Шестисекційний житловий комплекс Глобус Парк бізнес класу розташований у Франківському районі. Тут можна купити нерухомість за 11 700 грн/квадрат. Але ця пропозиція дійсна тільки для трикімнатних квартир, площею 83,19 кв.м. За такою ціною за квадрат вона обійдеться покупцеві в 973 323 грн. Однокімнатні в цій же секції, яка планується до здачі в третьому кварталі 2018 року, продаються за 12 500 грн/квадратний метр. Крім вигідної ціни забудовник пропонує розстрочку до третього кварталу 2018 року.

Таким чином, купити квартиру за 8 200 на первинному ринку Львова реально. Головне – розставити пріоритети, на які і орієнтуватися при виборі нерухомості.