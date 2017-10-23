Академія друкарства запрошує на Поліграфічний ярмарок кар’єри

У четвер, 26 жовтня, ГС «Кластер видавничої діяльності та поліграфії» спільно з Українською академією друкарства організовує Ярмарок кар’єри

На ярмарку студенти і випускники зможуть ближче познайомитися з представниками підприємств та отримати перший досвід спілкування з роботодавцями.

У межах Поліграфічного ярмарку кар’єри студенти зможуть дізнатися про умови стажування і працевлаштування, подати свої резюме, пройти попередню співбесіду та ознайомитись із вимогами роботодавців.

Метою Ярмарку кар’єри є актуалізація питання якісного проходження стажування на підприємствах; працевлаштування за фахом під час навчання чи після закінчення ВНЗ; налагодження партнерських зв’язків між підприємствами, співпраця із керівництвом ВНЗ, студентами; адаптація майбутніх фахівців до сучасних вимог роботодавців.

Програма заходу:

Конференц-зал Української академії друкарства

11:00 – 11:10 – вітальне слово від керівництва Української академії друкарства

11:10 – 11:25 – загальна презентація проекту, презентація учасників від Кластера видавничої діяльності та поліграфії та інших учасників – Наталія Ярка, виконавчий директор кластера

11:25 – 11:35 – презентація учасників від Львівської обласної Асоціації підприємств поліграфічної галузі та виробників упаковки, Андрій Єременко, виконавчий директор асоціації

11:35 – 11:45 – презентація Видавничого Дому «Укрпол» – Сергій Мороз, керівник HR відділу

Вестибюль першого поверху УАД

12:00 – 14:00 – індивідуальні співбесіди зі студентами та випускниками, неформальне спілкування учасників

Захід відбудеться 26 жовтня 2017 року об 11.00 у головному корпусі Української академії друкарства (вул. Під Голоском, 19).