До 1 листопада завершать очищення та поглиблення дна озера на Погулянці

Тривають роботи з очищення та поглиблення дна озера у парку «Погулянка». У процесі виконання робіт на цій водоймі також укріплюють береги, дамбу й шлюз, що регулюють рівень подачі води. Для виконання цих робіт з міського бюджету передбачено 480 тис. гривень.

«Усі роботи з очищення озера на Погулянці у нас йдуть згідно з планом. На сьогодні проводимо роботи з поглиблення дна водойми, зараз тут працює техніка. Усі роботи ми поділили на три етапи: вивезення сміття і очищення озера; укріплення берегів озера; укріплення шлюзу і дамби, які регулюють рівень подачі води.

У четвер ми укріпили бетонну стіну і каркас буде утримувати цей берег. Інші береги озера укріплюватимуть за допомогою георешітки і габіонів. Ддумаю, що до 1 листопада ми завершимо ці два етапи виконання робіт і нам залишиться ще укріплення дамби і шлюзу», – зазначив директор Центру творчості дітей на юнацтва Галичини Олег Кузик.

Окрім того, в Шевченківському районі Львова розпочали роботи з очищення озера на вул. Панча. На виконання цих робіт із міського бюджету виділено 200 тис. гривень. Попередньо відомо, що водойму очищуватимуть 3-4 тижні. Про це повідомив начальник відділу комунального господарства Шевченківської районної адміністрації Святослав Костяка.

«Минулого тижня відбулась зустріч підрядника, депутата цього округу та активних мешканців, на якій попередньо домовилися про виконання робіт з очистки водойми на вул. Панча. Роботи вже розпочали, першим етапом є водовідлив, а саме повна відкачка води з озера. Опісля нам потрібно вивезти весь мул, сміття, деревину, яка є на дні цієї водойми, а також очистити озеро від водоростей. Окрім робіт з очищення, ми здійснимо підсилення берегів цієї водойми. Загалом виконуємо першочергові необхідні підготовчі роботи з повноцінного відновлення озера на вул. Панча», – зазначив начальник відділу комунального господарства Шевченківської районної адміністрації Святослав Костяка.