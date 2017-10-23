До 1 листопада у Львові мають демонтувати літні майданчики

У Львові суб’єкти підприємництва розпочали демонтаж літніх майданчиків, які функціонують у місті щорічно з 1 квітня до 1 листопада

У 2017 році на території міста отримали паспорти і дозвіл на облаштування 254 літні майданчики. Управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради нагадує, що ці тимчасові споруди потрібно до 1 листопада демонтувати. Якщо цих робіт не виконають, то районні адміністрації примусово демонтують майданчики.

Цьогоріч у Львові з 1 квітня до 1 листопада функціонувало 254 сезонні об’єкти – літні майданчики, які мали паспорти об’єктів. У Львівській міській раді видають дозволи на встановлення літніх майданчиків. Основною умовою отримання дозволу є дотримання архітектурно-художніх вимог. Якщо суб’єкти підприємницької діяльності не демонтують свої літні майданчики до 1 листопада, то ці об’єкти підлягатимуть примусовому демонтажу, які здійснюватимуть райадміністрації міста з відшкодуванням власниками витрат на демонтаж.

Довідка. Відкритий літній майданчик – стаціонарний або тимчасовий (щоденного демонтажу) пункт ресторанного бізнесу, який розташовується біля стаціонарного закладу (ресторану, бару, кафе, їдальні) або ж і без прив’язки до нього в теплий сезон року – з 1 квітня до 1 листопада – і не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей.