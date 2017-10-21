В Україні суттєво побільшало підроблених грошей

В Україні з’явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати. Про це повідомляє видання «Сьогодні».

Керівництво Нацбанку розіслало банкам відповідну телеграму, у якій описані прийоми, до яких вдалися фальшивомонетники цього разу. Йдеться про те, що ділки, мабуть, маючи спеціальну апаратуру, змогли надрукувати на банкнотах серії 2006А мікротексти, зімітувати водяні знаки і спеціальні волокна, які є на справжніх купюрах. Крім того, фальшивомонетники примудрилися підробити один з найскладніших елементів захисту банкнот – вони домоглися того, що цифри на купюрі можуть змінювати відтінок залежно від кута огляду. Щоправда, на справжній банкноті цифри змінюють відтінок з зеленого на темно-фіолетовий, а на підробленій – на темно-зелений. Тепер банкам рекомендовано налаштувати детектори так, щоб вони змогли виявляти якісніші підробки. Крім того, банкірам рекомендовано провести роз’яснювальну роботу серед касирів.

Те, що в Україні актуальна проблема підроблених грошей, підтверджує і статистика Генпрокуратури. За даними цього відомства, збільшилася кількість фактів, коли організовані угруповання підробляли гроші та інші цінні папери. За статистикою ГПУ, за 9 місяців нинішнього року силовики зареєстрували 21 факт підробок саме угрупованнями (хоча за весь минулий рік таких випадків було всього 2). Підозри цього року оголошені 78 фігурантам, частина з них вже була спіймана на таких злочинах раніше.

“Стосовно підробок валюти, то найпопулярніша купюра у фальшивомонетників – це банкнота номіналом в 100 доларів”, – розповіли нам в прес-службі Нацбанку. З українських купюр, за словами банкірів, ділки воліють підробляти великий номінал – 200 і 500 грн.

“Якщо вам, наприклад, при обміні валюти видали підробку – викликайте поліцію, – каже адвокат Іван Ліберман. – У присутності копів ви зможете зажадати при обміні отримання справжніх грошей і заодно вбережете себе від кримінального переслідування”.