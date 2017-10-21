Скрипалька Еллі Сах повертається до Львова із сольним концертом

У жовтні 2016 Львів став центром музичного життя – ІІ Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси зібрав у місті конкурсантів з десяти країн. Володарка першої премії – Еллі Сах (Південна Корея/США) повертається до Львова. Знову у жовтні – 25-го. Цього разу – з сольним концертом.

За словами організатора конкурсу Сергія Подолянчука, такі сольні концерти переможців – можливість повернутися на сцену свого тріумфу не в якості учасників змагання, а віртуозів, які концертують в різних країнах і нарощують популярність.

Еллі Сах опановує скрипку з 5-річного віку. Випускниця престижної школи Джулліард та аспірантка університету Моцартеум у Зальцбурзі, здобула низку найвищих відзнак, серед яких Гран-Прі Міжнародного конкурсу філармонійного оркестру Марокко (2017), відзнака Міжнародного конкурсу скрипалів імені Паганіні (Італія, 2015) та престижних змагань у Новій Зеландії, Росії, США.

«Я з нетерпінням й теплом у серці чекаю на повернення до Львова через рік після конкурсу Олега Криси, щоб знову зустрітися з чудовими людьми та аудиторією, яка була такою доброю та підтримувала впродовж змагання», – зазначила Еллі Сах.

Скрипалька зазначила: «Мені цікаво поділитися програмою творів, які я справді люблю – деякі добре відомі; є і фрагменти, не знайомі для слухачів. Зокрема, нещодавно відкрила для себе кілька неймовірних творів молодого німецького композитора Йорга Відмана, які радо привезу до Львова. Для мене його манера письма мовби розтягує межі для тих звуків, які ми вважаємо можливими для скрипки. З піаністом Денисом Яворським ми гратимемо твори Бетховена, Шимановського та Гершвіна. Сподіваюся, що багато людей приєднаються до нас на концерті, щоб почути дивовижні твори блискучих композиторів».

27 жовтня на сцені філармонії виступить володар ІІ премії конкурсу Олега Криси у 2013 році Лев Солодовніков, а в листопаді з сольним концертом приїде японка Еймі Вакуй, котра блискуче виборола ІІ премію у конкурсі минулого року.