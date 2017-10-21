П’ятеро дітей із Львівщини мають нові родини

Як розповів начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Володимир Лис, одна прийомна родина створена у Мостиському районі. Тут влаштували на спільне проживання трьох дітей, котрі між собою є рідними братами та сестрами.

Ще одна родина утворилася на Пустомитівщині. Тут сім’я, котра вже має дитину, позбавлену батьківського піклування, прийняла до себе ще двох таких.