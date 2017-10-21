На Львівщині відбудеться етно-фестиваль гостинності

З 22 жовтня по 17 грудня на Львівщині вперше відбуватиметься Етно-Фестиваль гостинності. Аматорські колективи кожного з районів презентуватимуть іншим мистецькі програми, етно-виставки та кухню. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

22 жовтня у центрі Львова на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької відбудеться мистецький проект, який відкриватимуть жанровою програмою найкращі аматорські колективи районів, також виконуватимуть твори духові оркестри Львівщини.

«Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації є засновником проекту, який прагне не лише підтримати культуру сільської місцевості і талановитих митців, а й бути інститутом, який сприяє розвитку сучасної культури. Такі фестивалі дають тверде переконання, що культура Львівщини є платформою розвитку мистецтва в Україні», – розповіла директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

За її словами, завершальним етапом мистецького проекту стане масштабний Різдвяний гала-концерт за участі кращих аматорських колективів Львівщини.