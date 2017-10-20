Винуватиця харківського ДТП брала участь у перегонах

Олена Зайцева, водійка чорного "Лексуса", який 18 жовтня ввечері протаранив натовп людей у Харкові, їхала змагалася у перегонах.

Таку заяву зробив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук.

“І я, і всі, хто бачив це відео, задумувались: чому дівчина-водій “Лексуса” навіть не намагалася загальмувати в момент зіткнення?.. “Лексус”, як з’ясувалося, брав участь у перегонах по мирному вечірньому Харкову”, – написав Геращенко.

Нагадаємо, 18 жовтня шість осіб загинуло внаслідок страшної аварії у центрі Харкова. За кермом авто була 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева.

Винуватиця затримана поліцією і арештована судом.