У Львові здадуть в оренду 9 об’єктів
Охочі скористатися приміщеннями, повинні написати відповідну заяву у міській раді до 2 листопада. У тексті слід вказати цільове призначення
Тож орендувати можна буде такі приміщення:
- у Галицькому районі: вул. Джерельна, 2б, вул. Дудаєва, вул. Івана Франка, 95
- у Залізничному районі: вул І. Гушалевича, 3, вул. О. Степанівни,5
- у Личаківському районі: вул. Пекарська, 3, вул, Лісна, 7а
- У Шевченківському районі: вул. Варшавська,1
- у Франківському районі: вул. І. Левинського,2
Якщо заяв на один об’єкт буде кілька, тоді управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.