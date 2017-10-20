У Львові відновлять опалювальний сезон

З 23 жовтня у Львові буде відновлено опалювальний сезон для усіх категорій споживачів теплопостачальних підприємств

Відповідно до розпорядження «Про відновлення подачі теплоносія для опалення», ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» відновить подачу опалення до житлових будинків, бюджетних установ та інших споживачів. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови Львова, з 3 жовтня розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ на підставі письмових звернень керівників закладів. З 10 жовтня розпочався опалювальний сезон для населення та інших споживачів. Однак, у зв’язку із підвищення температури зовнішнього повітря, з 15 жовтня подачу опалення було призупинено.

В опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає тепло до 197 освітніх закладів (школи, садочки), 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки), 1624 житлових будинків. ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подає опалення до 42 закладів освіти (школи і садочки), 6 медичних установ та 525 житлових будинків.