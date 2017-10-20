У Львові відновлять опалювальний сезон

З 23 жовтня у Львові буде відновлено опалювальний сезон для усіх категорій споживачів теплопостачальних підприємств
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Відповідно до розпорядження «Про відновлення подачі теплоносія для опалення», ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» відновить подачу опалення до житлових будинків, бюджетних установ та інших споживачів. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови Львова, з 3 жовтня розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ на підставі письмових звернень керівників закладів. З 10 жовтня розпочався опалювальний сезон для населення та інших споживачів. Однак, у зв’язку із підвищення температури зовнішнього повітря, з 15 жовтня подачу опалення було призупинено.

В опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає тепло до 197 освітніх закладів (школи, садочки), 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки), 1624 житлових будинків. ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подає опалення до 42 закладів освіти (школи і садочки), 6 медичних установ та 525 житлових будинків.

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