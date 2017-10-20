У Львові в озері виявили тіло чоловіка

У Львові, в штучній водоймі на вулиці Тершаківців, виявили тіло чоловіка. За інформацією відділу комунікації поліції Львівської області, інформація про це надійшла сьогодні близько 10.00 у Личаківський відділ поліції.

Поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився 43-річний львів’янин. Напередодні у Личаківський відділ поліції звернулась його 37-річна дружина, котра повідомила, що 18 жовтня близько 17.20 її чоловік пішов з дому і досі не повернувся.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, призначено ряд експертиз, у тому числі й судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті чоловіка.