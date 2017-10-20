У Львові поліцейський відмовився від хабаря

Заступник начальника одного з львівських відділів поліції повідомив Львівське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України про намагання дати йому хабар. Про це інформує відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

«Правоохоронець повідомив, що до нього звернувся 33-річний львів’янин, щодо якого було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 (грабіж) КК України, з пропозицією неправомірної вигоди (хабара) у розмірі вісімсот євро за сприяння у закритті цього провадження. Окрім того, під час санкціонованого обшуку у приміщенні зловмисника правоохоронці виявили та вилучили речовину, схожу на марихуану», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Заступник начальника повідомив чоловіку, що закриття кримінальних проваджень – поза його компетенцією, а також про відповідальність за скоєння такого правопорушення, проте той наполягав на своєму та запропонував передати хабар ще й для начальника відділу поліції.

Особу, яка пропонувала хабар, затримано, відкрито кримінальне провадження.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, санкція якої передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.