У Львівському ветеринарному університеті обрали нового ректора

Сьогодні, 20 жовтня, у Львівському ветеринарному університеті відбулись вибори ректора. За інформацією виборчої комісії усього до списків виборців на виборах ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького було внесено 478 осіб з числа науково-педагогічних працівників, співробітників, аспірантів та студентів університету. У виборах взяли участь 437 осіб, тобто 92,6% від загального числа тих, хто мав право взяти участь у виборах. Про це повідомляє прес-служба ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького .

За кандидатуру Володимира Стибеля віддали свої голоси 405 осіб (92% від тих, що прийняли участь в голосуванні). 22 особи проголосували проти. Ще 10 бюлетенів були визнані недійсними.

Тепер, відповідно до чинного законодавства, Міністерство освіти і науки України укладає з особою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, контракт строком на п’ять років.