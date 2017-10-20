У Дрогобичі дітям-сиротам подарували квартири

Помешкання купили для сиріт Володимира та двох братів Михайла і Ореста-Юліана

Ключі вручили та привітали новоспечених власників заступник голови ЛОДА Оксана Стоколос-Ворончук та начальник служби у справах дітей ЛОДА Володимир Лис.

Додамо, що це житло придбали за кошти обласного та міського бюджетів, згідно з міською програмою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Загальна вартість квартир становить 810 475 гривень, з них: 450 000 грн — кошти місцевого бюджету, 360 475 грн — кошти з обласного бюджету.

Площа квартири Володимира становить 41 кв м. Площа квартири, де проживатимуть Михайло та Орест-Юліан — 44 квадратних метри.