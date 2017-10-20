У центрі Львова збудують дворівневий підземний паркінг

У місті вже почались громадські слухання. До 13 листопада львів'яни разом складатимуть детальний план території, обмеженої вулицями Ш. Руставелі, Зеленою та площею Петрушевича. Про це розповідають у прес-службі міської ради

Загальна площа території, над якою працюватимуть – майже 3 га.

Зокрема, пропонують реконструювати нежитлові приміщення, демонтувати ті, які є дисгармонійними. А на площі Петрушевича планують обладнати дворівневий підземний паркінг. Саму ж проїжджу частину розширять до 4 смуг.

Такі зміни потрібні в першу чергу для того, щоб ефективно використовувати територію. А ще – покращити транспортно-пішохідні зв’язки.