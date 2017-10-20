На Старосамбірщині планують відкрити новий пункт пропуску

Він має бути на кордоні із Польщею між населеними пунктами Нижанковичі – Мальховіце

Будівництво тут планують розпочати вже наступного року. Станом на зараз в роботі проектно-кошторисна документація. За це час сподіваються також привести до ладу місцеві дороги.

А відкрити ПП “Нижанковичі – Мальховіце” хочуть у 2019 році. Таку заяву озвучив керівник департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА Роман Кокотайло.

Він також наголосив, що поляки також готові починати. Проект у них вже є. Однак сусідська країна чекає, коли Україна полагодить прикордонні шляхи.