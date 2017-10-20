На перехресті Замарстинівська – Хімічна проводять ямковий ремонт

У міській раді нагадують, що капітальний ремонт вул. Замарстинівської планують розпочати цього року

З огляду на критичний стан дорожнього покриття на перехресті вул. Замарстиніська-Хімічна, сьогодні проводять ямковий ремонт цього відрізку дороги. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Засипаємо найбільш критично великі ями, які несуть загрозу для мешканців та водіїв авто- та електротранспортних засобів міста. В роботі використовуємо ті засоби, які маємо в наявності», – повідомили у Шевченківські районній адміністрації.

Нагадаємо, капітальний ремонт вул. Замарстинівської планують розпочати цього року. Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», у зв’язку із внесенням певних змін до тендерної документації, зокрема, до проекту договору, продовжено терміни на подання пропозицій учасниками на тендер на закупівлю робіт по об’єкту: «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Аукціон заплановано на 25 жовтня 2017 року. Очікувана вартість робіт становить 90 110 686, 80 грн. з ПДВ.