До Дня захисника України ПАТ «Львівгаз» разом із малюнками передав благодійну допомогу бійцям на сході
Малюнки виконували діти працівників компанії віком від 6 до 14 років. Загалом дітки намалювали понад півсотні малюнків. Найкращі обрали за допомогою онлайн-голосування на сайті ПАТ «Львівгаз». Відтак, 1-ше місце виборола Буга Мар’яна зі Стрия з результатом 751 бал, 2-ге місце – маленький львів’янин Романчукевич Дем’ян, його робота отримала 730 балів, а третю сходинку посів Миник Тимофій зі Львова, набравши 700 балів.
«Думаю для хлопців на передовій щирі дитячі емоції та відчуття, котрі зобразили у малюнках наші маленькі художники, надзвичайно цінні. Усі роботи душевні з одного боку, а з іншого, – по дорослому серйозні та з глибоким сенсом. Окрім малюнків ми також передали, через волонтерів, бійцям на сході країни благодійну допомогу. Це найнеобхідніші речі, котрі просили бійці: теплі шкарпетки, утеплювач, лопати, сокири та продовольчі товари», – говорить голова правління ПАТ «Львівгаз» Юрій Войсович.
Фіналісти конкурсу отримали цінні подарунки від компанії, а решта учасників – заохочувальні подарунки.
За словами Голови правління така підтримка вкрай важлива для хоробрих воїнів, котрі бережуть наш з вами спокій на східний теренах України.
Інфомаційна довідка:
ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,3 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24,257 тис. км, з яких 10,643 тис. км – газопроводи високого та середнього тиску. Регулювання тиск газу здійснюється за допомогою 4166 газорегуляторних пунктів та 66,4 тис. будинкових регуляторів.