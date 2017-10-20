До Дня захисника України ПАТ «Львівгаз» разом із малюнками передав благодійну допомогу бійцям на сході

Малюнки виконували діти працівників компанії віком від 6 до 14 років. Загалом дітки намалювали понад півсотні малюнків. Найкращі обрали за допомогою онлайн-голосування на сайті ПАТ «Львівгаз». Відтак, 1-ше місце виборола Буга Мар’яна зі Стрия з результатом 751 бал, 2-ге місце – маленький львів’янин Романчукевич Дем’ян, його робота отримала 730 балів, а третю сходинку посів Миник Тимофій зі Львова, набравши 700 балів.

«Думаю для хлопців на передовій щирі дитячі емоції та відчуття, котрі зобразили у малюнках наші маленькі художники, надзвичайно цінні. Усі роботи душевні з одного боку, а з іншого, – по дорослому серйозні та з глибоким сенсом. Окрім малюнків ми також передали, через волонтерів, бійцям на сході країни благодійну допомогу. Це найнеобхідніші речі, котрі просили бійці: теплі шкарпетки, утеплювач, лопати, сокири та продовольчі товари», – говорить голова правління ПАТ «Львівгаз» Юрій Войсович.

Фіналісти конкурсу отримали цінні подарунки від компанії, а решта учасників – заохочувальні подарунки.

За словами Голови правління така підтримка вкрай важлива для хоробрих воїнів, котрі бережуть наш з вами спокій на східний теренах України.