Цієї ночі українці можуть спостерігати надзвичайний зорепад

Цієї ночі свого піку досягне один з найгарніших метеорних потоків – зорепад Оріоніди, передають Українські новини.

За сприятливих умов, у темну безмісячну ніч, Оріоніди можуть давати максимум 20 метеорів на годину. У середньому зорепад дає близько 15 метеорів на годину. Тому Оріоніди відносять до середніх за величиною зорепадів. Період активності зорепаду починається 2 жовтня, а закінчується 7 листопада. Свого апогею зорепад досягає 20-21 жовтня.

Зорепад пройде поблизу сузір’я Оріон, його можна буде спостерігати в південній і північній півкулях.

Незважаючи на те, що зорепад Оріоніди дає невелику кількість метеорів на годину, він вважається одним з найкрасивіших і яскравих метеорних потоків. Також метеори Оріоніди дуже швидкі – 148 тисяч миль на годину.

Більшу кількість метеорів зорепад дає після півночі, а пік падіння можна спостерігати за кілька годин до світанку.

У період зорепаду Оріоніди багато людей можуть відчувати емоційну напругу. Тому астрологи рекомендують проявити витримку і стримувати свої емоції, особливо злість. У цей період дуже важливо не зламатися під тягарем емоцій і проблем, а долати всі перешкоди і не сумніватися у своїх силах.

Про небесне явище нагадує і соцмережа Facebook.