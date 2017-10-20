Чотири збиткові ЛКП закриють у Львові

У Личаківському районі припинять свою діяльність ЛКП «№ 500», «№ 504», «№ 507», «За замком». Таке рішення прийняв виконком Львівської міської ради

«Маємо 4 збиткових ЛКП. Їх приєднуємо до 3 прибуткових. Будемо протягом півроку моніторити і аналізувати їх роботу. Якщо будемо мати хороші результати їх роботи, в перспективі будемо впроваджувати таку практику у всіх районах міста», – додав Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлового комунального господарства.

Нагадаємо, у Львові здають в оренду 9 нежитлових приміщень у різних районах міста.