Американці хочуть збудувати автобан Київ-Чоп

“Я сподіваюсь, що ми розширимо державно-приватне партнерство та концесію на українські автошляхи. Якраз відбулась зустріч з американськими інвесторами, які розглядають можливість будівництва автобану з Чопу до Львову. Є багато інших проектів, про які треба говорити і робити. Запрошую всіх до співпраці», – зазначив Міністр інфраструктури.

Щодо інших проектів, то йдеться, наприклад, про стивідорну компанію«Ольвія», Херсонський торговельний порт, порт Чорноморськ. У цей перелік сподіваються включити першу концесійну залізницю, євроколію, яка поєднає Київ та Одесу.

За словами Омеляна, інтерес з боку іноземних інвесторів до цього вже є.