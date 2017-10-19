Завтра у Львові розпочнуться дні індійської культури

Фестиваль стартує вже завтра і триватиме до 25 жовтня

За цей час львів’яни зможуть відвідати майстер-класи з йоги. А у філармонії буде Концерт традиційної індійської музики Пт Кешаб Канті Чоудхарі.

Дні індійської культури урочисто відкриють завтра о 18:00 в Будинку Вчених. На Церемонію завітають Посол Індії в Україні пан Манодж Кумар Бхарті, а також львівські чиновники.

Також в рамках фестивалю відбудеться Тиждень індійського кіно. Покази триватимуть у трьох локаціях міста, зокрема в кінотеатрі Планета Кіно «Форум Львів»

Особливо активних львів’ян чекає вечір в Індійському стилі «Indian party», 20 жовтня, о 22.30 в нічному клубі Малевич.

Зазначимо, що Україна та Індія цього річ відзначають 25 років дипломатичних відносин. Тож під час фестивалю представники влади та дипломати говоритимуть про перспективу добрих стосунків і у майбутньому.