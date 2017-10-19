Вітрову та сонячну електростанції незабаром запустять на Львівщині

Відкриття планують під час Міжнародного економічного форуму, який відбудеться 26-27 жовтня в області. Сонячна електростанція буде на Яворівщині, а вітрова – у Старосамбірському районі.

За словами першого заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського завдяки цим та ще двом об’єктам область зможе повністю забезпечити себе електроенергією.

«За нашими підрахунками загальна кількість інвестицій, які будуть залучені цього і наступного року становитиме приблизно 3 мільярди гривень. Для розуміння річне споживання 4-х районів області може бути забезпечене за рахунок власне альтернативних джерел енергетики. Цей напрямок ми будемо продовжувати і надалі. На Львівщині також зреалізовано ряд проектів які ще не мають аналогів. Це так звані сонячні колектори, які розташовуються на дахах будівель бюджетної сфери», – розповів Ростислав Замлинський.

До слова, до кінця року сподіваються відкрити також Бистрицьке газове родовище у селі Городківка Дрогобицького району.