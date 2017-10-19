Відомий музикознавець Крістоф Вольф відкриє бібліотеку у Львові

Відомий професор завітає до Львова 2-5 листопада та разом із музикознавцями з різних країн світу обговорить долю віднайдених і ще недосліджених музичних архівів світу

Директор архіву Йоганна Себастьяна Баха в Ляйпціґу, музикознавець проф.Крістоф Вольф приїде до Львова, щоб особисто презентувати подаровану ним унікальну колекцію музичних книг, нот і факсиміле у Центрі імені Андрея Шептицького Українського Католицького Університету.

У рамках міжнародного симпозіуму «Ex umbra in solem» з доповідями та лекціями будуть виступати дослідники з Бразилії, США, Італії, Польщі, Німеччини, Австрії, Швейцарії та України.

2 листопада (четвер): Офіційне відкриття симпозіуму «Ex umbra in solem» та перші доповіді о 13.00. Крістоф Вольф урочисто відкриє колекцію «Бібліотека Вольфа» о 19:00. Місце проведення: Центр імені Андрея Шептицького (вул. Козельницька 4).

3 листопада (п’ятниця): 9.00 – 17.00 – Виступи музикознавців у рамках симпозіуму у двох напрямках: «Найновіші знахідки в українських та східноєвропейських архівах» та «Сенсаційні знахідки в архівах Заходу». Місце проведення: Центр імені Андрея Шептицького (вул. Козельницька 4).

19.00 – Концерт: прем’єрні виконання нововіднайдених творів А.Нанке (вчитель автора українського гімну М.Вербицього). Місце проведення: Собор Святого Юра (пл. Святого Юра, 5)

4 листопада (субота) :

9.00 – 18.00 – Лекції та доповіді учасників симпозіуму. Місце проведення: Наукова Бібліотека Львівського Національного Університету ім. І. Франка (вул. Драгоманова 5)

14.00 – Круглий стіл за участі професора Вольфа. Місце проведення: Львівська Національна Музична Академія ім. Лисенка (вул. Нижанківського 5).

20.00 – Заключний концерт. Місце проведення: Львівська Національна Музична Академія ім. Лисенка (вул. Нижанківського 5).

5 листопада (п’ятниця): 9:00-12:00 – Заключні дискусії та плани подальших пошуків шедеврів в українським архівах. Координатори: проф. Крістоф Вольф, проф. Любов Кияновська, проф. Василь Кметь та д-р.Анґеліка Мотс. Місце проведення: Етнографічний музей (просп. Свободи 15).

Крістоф Вольф вважається найбільшим у світі дослідником творчості і біографії Йоганна Себастьяна Баха. За цією спеціалізацією він читає лекції в Гарвардському та Фрайбурзького університетах. Під керівництвом професора завершено видання найповнішого в історії, 100-томного зібрання твори Баха, робота над яким зайняла більше 50 років. Свого часу Крістоф Вольф разом з українськими колегами віднайшов у Києві вивезені під час Другої світової війни старовинні манускрипти Берлінської Співочої Академії. Частину з цих творів він презентує в листопаді Україні.

Легендарний музикознавець приїжджає на запрошення швейцарської організації Haliciana Schola Cantorum, що займається побудовою культурних мостів між Західною та Східною Європою. Організатори запевняють, що публічне обговорення музичної спадщини України та світу на міжнародних майданчиках дозволить зберегти українські архіви та відкриє нові можливості для розвитку української музики.