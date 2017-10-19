У Шевченківському гаю поселились фазани

Музей народної архітектури збагатився ще одним видом фауни – фазанами. Фазани житимуть у новому великому вольєрі і, на думку музейників, стануть черговими улюбленцями відвідувачів, особливо найменших. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

«Шевченківський гай кілька років працює за концепцією «живого музею». Від початку розробки цієї ідеї на окремих подвір’ях поселилися свійські тварини й птиця (вівці, кози, коні, кури, гуси, індики), що відразу додало неабиякого колориту садибам й «оживило» позитивні враження відвідувачів», – розповідає директор Музею.

Окрім свійських тварин, у зоокутку є й представники «дикої природи». Піврічна козулька Юзя, п’ятирічний осел Бас, пара лебедів, канюки, лелеки – неповний перелік мешканців, кожен з яких має свою передісторію, часом сумну. Козулька Юзя була врятована від браконьєрів, а лелеки, канюки мають травми, які не дозволили б їм повноцінно існувати на волі.

«Музей часто розглядають як «добрі руки» і тому до нас звертаються із пропозиціями взяти на догляд певних тварин. Але перед тим, як прийняти рішення, у нас у відділі добре зважують, чи зможемо ми створити необхідні умови догляду за ними», – зазначають працівники відділу флори і фауни Музею.

Сьогодні живий куток налічує до 20 різновидів тварин та птахів, свійських та диких. Загалом – понад 60.