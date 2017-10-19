У Львові діти із вадами зору зможуть подивитися мультик «Лис Микита»

Команда зі Львова адаптувала його, створивши окрему звукову доріжку, яка озвучує коментарі та описує персонажів

Робота на мультиком, який налічує 26 серій, розпочалась ще взимку. У рамках конкурсу «Зробимо Львів кращим!» управління соціального захисту підтримало проект «Лис Микита: серія «мультиплікація з аудіодискрипцією для незрячих дітей», виділивши 48 тисяч гривень.

«Завдання аудіодискрипторів полягало у тому, щоб написати коментар з урахуванням психологічних особливостей світосприймання сліпих дітей – тобто розуміння того, а як дитина, яка не бачить, сприймає цей світ, наскільки глибокими є її знання про навколишній світ. Дуже обережно потрібно вживати слова, особливо невідомі», – розповіла консультант і експерт Оксана Потимко.

Звукову доріжку створвавали народна артистка Олександра Бонковська, звукорежисери Ярослав Босий і Юрій Саєнко, експерт, автор ідеї і впровадження аудіоскрипції в Україні Оксана Потимко.

Додамо, що такий спосіб коментування мультфільмів вже давно в Європі та Америці. В Україні схожі проекти почали втілювати у 2013 році.