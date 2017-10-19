У Львові до 2020 планують прийняти в садочки всіх дошкільнят

Таку обіцянку сьогодні озвучив мер міста Андрій Садовий під час відкриття дитсадка на вулиці Рильського, 9. Цей ДНЗ був зачиненим більш, ніж 15 років

У садочку вже працює 5 груп, ще протягом цього року тут приймуть 135 дітей. Зараз управління освіти має навіть вакантні посади:

«Нам у садочок потрібні педагоги, а саме: вихователі з відповідною педагогічною освітою. В нас є 5 вільних вакансій, ми будемо чекати початківців, але, які мають певну освіту, щоби розуміли, як працювати і мали певні розуміння, бо практика трошки відрізняється від того, що навчають у вищих навчальних закладах», – розповіла завідувачка ДНЗ Зоряна Казимирська.

Додамо, що у Львові сподіваються ще до кінця цього року відкрити 7 додаткових груп і садочках.