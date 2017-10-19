Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker запрошує на концерт
У програмі Моцарт, Бартольді та інші
Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker запрошує на концерт симфонічної музики, який відбудеться 8 листопада 2017 р. у Львівській філармонії. Диригент: Тарас Ленько.
У програмі концерту: Максим Березовський «Симфонія С-dur»; Вольфґанґ Амадей Моцарт «Симфонія № 38 KV504 «Празька»; Фелікс Мендельсон Бартольді «Симфонія № 4 оп. 90 «Італійська»; Олександр Козаренко «Sinfonia Estravaganza».
Вартість квитків: 70 – 300 грн. Замовлення та безкоштовна доставка квитків за тел.: 032/ 255-10-55.